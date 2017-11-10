Рублёв в трёх партиях победил Чорича и вышел в финал «Мастерса U21» в Милане

Россиянин Андрей Рублёв (1) стал финалистом «Мастерса U21» в Милане (Италия), одержав победу над хорватом Борной Чоричем (4) в трёх партиях — 4:1, 4:3 (8:6), 4:1.



Поединок продолжался 1 час 3 минуты. Рублёв выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и сделал 2 брейка, ни разу не проиграв свою подачу. Чорич трижды подал навылет и сделал одну двойную.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.



Соперником Рублёва в финале станет либо его соотечественник, Даниил Медведев (7), либо южнокореец Чхун Хён (6)