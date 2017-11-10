Хачанов сообщил о том, что расстался со своим тренером

Россиянин Карен Хачанов, вылетевший с «Мастерса U21» в Милане после группового раунда из-за упущенной победы над хорватой Борной Чоричем в последнем туре, сообщил о расставании с тренером Гало Бланко.



«После четырёх лет работы с Гало мы приняли обоюжное решение о прекращении сотрудничества. Хочу поблагодарить Гало за всю его помощь, за то, что он посвящал себя мне. Это было захватывающее путешествие. Уверен, что мы останемся близкими друзьями на долгие годы», — написал Хачанов в своём «твиттере».