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Медведев в пяти сетах проиграл Чхун Хёну на «Мастерсе U21» в Милане

Теннис

Россиянин Даниил Медведев (7) не сумел пробиться в финал «Мастерса U21» в Милане, уступив южнокорейцу Чхун Хёну (6) в пяти партиях — 1:4, 1:4, 4:3 (7:4), 4:1, 0:4.

Поединок продлился 1 час 55 минут.

За титул Чхун Хён поспорит с первой ракеткой России и первым сеяным на этом турнире, Андреем Рублёвым, который в полуфинале в трёх сетах победил хорвата Борну Чорича.

Милан-U21 2017. 1/2 финала
10 ноября 2017 года, пятница. 23:10 МСК
Чхун
Хён
Даниил
Медведев
4:1 4:1 3:4 1:4 4:0
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даниил Медведев
Новости. Теннис
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