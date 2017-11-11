Медведев в пяти сетах проиграл Чхун Хёну на «Мастерсе U21» в Милане

Россиянин Даниил Медведев (7) не сумел пробиться в финал «Мастерса U21» в Милане, уступив южнокорейцу Чхун Хёну (6) в пяти партиях — 1:4, 1:4, 4:3 (7:4), 4:1, 0:4.



Поединок продлился 1 час 55 минут.



За титул Чхун Хён поспорит с первой ракеткой России и первым сеяным на этом турнире, Андреем Рублёвым, который в полуфинале в трёх сетах победил хорвата Борну Чорича.