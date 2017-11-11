Чорич: Рублёв был слишком хорош

Хорват Борна Чорич дал краткий комментарий после поражения от россиянина Андрея Рублёва в полуфинале «Мастерса U21» в Милане со счётом 1:4, 3:4 (6:8), 1:4. За весь матч хорватский теннисист не сделал ни одного брейка, а свою подачу проиграл дважды.



«Сегодня он просто был слишком хорош, играл слишком здорово. Он показал более высокий уровень игры, чем я, и заслужил победу», — приводит слова Чорича официальный сайт турнира.

Соревнования в Милане завершатся в субботу, 11 ноября. В финале Рублёв сыграет с южнокорейцем Чхун Хёном.