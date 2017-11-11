Хён: в начале пятого сета мне нужно было сохранять спокойствие

Южнокореец Чхун Хён прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса U21» в Милане (4:1, 4:1, 3:4 (4:7), 1:4, 4:0, выделив начало решающей партии как важнейший момент поединка.



«Мне нужно было сохранять спокойствие. Он заиграл очень хорошо, и я понимал, что мне нужно действовать так же, как в первой и второй партиях. Сейчас мне просто нужно отдохнуть. Уже почти полночь, так что восстановление — в первую очередь. Мы знаем, как играть друг против друга, поэтому единственное, что мне сейчас действительно необходимо — поспать», — цитирует Хёна официальный сайт турнира.