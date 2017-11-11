Федерер и Куэртен вошли в топ-30 влиятельных мужчин планеты по версии GQ

Швейцарец Роджер Федерер и бразилец Густаво Куэртен вошли в число 30 влиятельных мужчин планеты по версии журнала GQ. Роджер выиграл 19 титулов на турнирах серии «Большого шлема», а Густаво трижды побеждал на «Ролан Гаррос».

«Джентльмен как на корте, так и вне его. 19-кратный победитель турниров Grand Slam собрал более $ 40 млн для своего благотворительного фонда, а в апреле совместно с Биллом Гейтсом организовал акцию для развития образовательных программ в Африке», — написано о влиянии Федерера на сайте GQ.

«Перед Рафаэлем Надалем титул грунтового короля принадлежал Куэртену, который выиграл „Ролан Гаррос“ в статусе аутсайдера. Его непринуждённая манера поведения и любовь к теннису делают его профессионалом даже через девять лет после окончания карьеры», — объясняют авторы попадание в список Куэртена.