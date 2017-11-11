Игроки в 4-й раз кряду назвали турнир в Индиан-Уэллсе лучшим «Мастерсом» года

АТР объявила результаты голосования игроков по выбору лучших турниров 2017 года. Среди соревнований серии «Мастерс-1000» теннисисты в четвёртый раз кряду отдали предпочтение Индиан-Уэллсу.

«Как игрок, а теперь и как директор я могу понять, почему игроки уже в четвёртый раз кряду назвали лучшим именно турнир в Индиан-Уэллсе. Каждый сотрудник тратит многие часы, чтобы наш турнир оставался одним из лучших спортивных событий в мире», — приводит слова директора турнира в Индиан-Уэллсе Томми Хааса официальный сайт АТР.

В категории АТР-500 во второй раз престижной награды удостоился турнир в Акапулько, а среди соревнований АТР-250 теннисисты выбрали турнир в Дохе. Он также был отмечен в 2015 году наряду с турниром в Санкт-Петербурге.