Джуди Маррей получила Орден Британской империи

Джуди Маррей, бывший капитан сборной Великобритании в Кубке Федерации, мама Энди и Джейми Марреев, награждена Орденом Британской империи за верность теннису, а также служению женщинам и благотворительности. Церемония состоялась в Букингемском дворце.

Отметим, что сыновья Джуди Энди и Джейми ранее были удостоены Ордена Британской империи. В 2013 году почётный знак офицера этого Ордена получил Энди Маррей, а в 2016-м — Джейми. Кроме того, в 2016 году Энди стал обладателем рыцарского звания.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Royal Family.