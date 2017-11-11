Рублёв: при новых правилах каждый может обыграть каждого, это несправедливо

Россиянин Андрей Рублёв поделился мнением о новых правилах, опробованных на «Мастерсе U21» в Милане. Матчи проводятся до победы в трёх сетах, каждый из которых продолжается, пока один из игроков не выиграет четыре гейма.

«Я нормально отношусь к изменениям, если они не влияют на саму игру. К примеру, мне не очень нравится, что сеты проходят до четырёх геймов, а при счёте 40:40 играется решающее очко. Это меняет игру. В таких условиях каждый может победить каждого, и это не очень справедливо.

Я считаю, что побеждать должен тот, кто сильнее на данный момент. С такими правилами даже теннисисты, не слишком профессионально относящиеся к игре, имеют шансы выигрывать матчи и турниры», — приводит слова Рублёва Tennis World.