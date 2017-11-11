Крунич: стараюсь с юмором воспринимать угрозы убить и изнасиловать меня

55-я ракетка мира сербская теннисистка Александра Крунич рассказала о смертельных угрозах в свой адрес.

«В целом я нормально справляюсь с таким давлением, но некоторые сообщения действительно пугают меня, я задаюсь вопросом: «Неужели эти люди реально существуют?» Я стараюсь воспринимать всё с юмором, иначе можно сойти с ума. Когда кто-то пишет, что хочет изнасиловать и убить меня, я хочу ответить: «Просто убей, не надо ничего другого». Что ещё можно сказать подобным идиотам?» — приводит слова Крунич Sport Klub.