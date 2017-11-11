Вандевей победила Саснович и принесла США первое очко в финале Кубка Федерации

Американка Коко Вандевей в первом матче финала первой Мировой группы Кубка Федерации в Минске победила белоруску Александру Саснович со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. 25-летняя уроженка Нью-Йорка, занимающая десятое место в рейтинге WТА, исполнила 8 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 7, проиграв 2 гейма на своей подаче.
Следом на корт выйдут Арина Соболенко и Слоан Стивенс.
Кубок Федерации. Мировая группа I. Финал. Минск, Беларусь
Беларусь — США — 0-1.