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Вандевей победила Саснович и принесла США первое очко в финале Кубка Федерации

Теннис

Американка Коко Вандевей в первом матче финала первой Мировой группы Кубка Федерации в Минске победила белоруску Александру Саснович со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. 25-летняя уроженка Нью-Йорка, занимающая десятое место в рейтинге WТА, исполнила 8 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 7, проиграв 2 гейма на своей подаче.

Следом на корт выйдут Арина Соболенко и Слоан Стивенс.

Кубок Федерации. Мировая группа I. Финал. Минск, Беларусь
Беларусь — США — 0-1.

Кубок Федерации. Мировая группа 2017. Финал
11 ноября 2017 года, суббота. 14:30 МСК
Александра
Саснович
Коко
Вандевей
4:6 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Теннис Коко Вандевей Кубок Федерации
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