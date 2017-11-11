Соболенко одолела Стивенс, сравняв счёт в финале Кубка Федерации

Белоруска Арина Соболенко принесла своей сборной первое очко в финале Кубка Федерации, одолев чемпионку US Open — 2017, американку Слоан Стивенс в трёх партиях — 6:3, 3:6, 6:4. В третьей партии Стивенс трижды выходила вперёд с брейком, но каждый раз Соболенко моментально отыгрывалась.



Поединок продлился ровно два часа. Соболенко выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, 31 раз пробила навылет, сделала 57 невынужденных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Стивенс 2 двойные, 12 «виннерсов», 22 невынужденные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.



В воскресенье Соболенко должна сыграть с Коко Вандевей, а Стивенс — с Александрой Саснович, после чего состоится парный матч.