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Соболенко одолела Стивенс, сравняв счёт в финале Кубка Федерации

Теннис

Белоруска Арина Соболенко принесла своей сборной первое очко в финале Кубка Федерации, одолев чемпионку US Open — 2017, американку Слоан Стивенс в трёх партиях — 6:3, 3:6, 6:4. В третьей партии Стивенс трижды выходила вперёд с брейком, но каждый раз Соболенко моментально отыгрывалась.

Поединок продлился ровно два часа. Соболенко выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, 31 раз пробила навылет, сделала 57 невынужденных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Стивенс 2 двойные, 12 «виннерсов», 22 невынужденные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

В воскресенье Соболенко должна сыграть с Коко Вандевей, а Стивенс — с Александрой Саснович, после чего состоится парный матч.

Кубок Федерации. Мировая группа 2017. Финал
11 ноября 2017 года, суббота. 16:30 МСК
Арина
Соболенко
Слоан
Стивенс
6:3 3:6 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Слоан Стивенс Кубок Федерации
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