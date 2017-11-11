Хромачёва и Якупович вышли в финал турнира в Хуахине

Россиянка Ирина Хромачёва и словенка Далила Якупович (3) стали финалистками турнира серии «челленджер» в Хуахине (Таиланд) в парном разряде. В полуфинале они победили австралийку Монику Адамчак и британку Наоми Броэди (2) в двух партиях — 6:4, 6:1.



Матч продолжался 1 час 5 минут. Обе пары выполнили по три эйса и совершили по две двойные ошибки. Хромачёва и Якупович реализовали 4 брейк-пойнта из 11 (считая все брейк-пойнты на решающих очках), а их соперницы упустили все 3 брейк-пойнта.



В финале Ирина и Далила встретятся с китаянками Дуань Инъинь и Ван Яфань.