Саснович: Лукашенко подчеркнул, что нам остался один шаг для победы

Белорусская теннисистка Александра Саснович, проигравшая американке Коко Вандевеге (4:6, 4:6) в первом матче финала Кубка Федерации в Минске, оценила текущую ситуацию в финале и рассказала о разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко перед игрой.



«Президент заходил в раздевалку. Поговорили буквально минут 15-20. Сначала — с телекамерами, потом — без. Александр Григорьевич подчеркнул, что нам осталось сделать один шаг для победы.



Как капитан оценил мой матч? Он отметил, что я всё делала правильно, играла по той схеме, которую мы запланировали. Увы, Вандевеге была хороша, она меня попросту обыграла. Мне удалось почувствовать, что она, безусловно, топовый игрок, у неё не было провалов.



Удобнее ли мне Стивенс, чем Вандевеге? Не стала бы загадывать. Возможно, капитан соперниц поменяет заявку и поставит против меня другую девчонку. Финал Кубка Федерации — такой матч, в котором победить хотят все, и сложно со всеми», — приводит слова Саснович «Прессбол».