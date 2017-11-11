Стивенс: если Соболенко продолжить играть так же, её ждёт успех

Американка Слоан Стивенс прокомментировала поражение от белоруски Арины Соболенко во втором матче финала Кубка федерации (3:6, 6:3, 4:6).



«Беспокоит ли меня колено? С ним всё в порядке. Я провела неплохой матч и билась, как могла. Безусловно, всё могло закончиться иначе. Тем не менее считаю, что показала хороший теннис.



Стал ли переломным момент, когда Соболенко наконец взяла свою подачу в решающем сете? Это не единственное удачное действие Соболенко. До этого она провела три-четыре удачных розыгрыша. Если она продолжит действовать в той же манере, её, несомненно, ждёт успех. Она сегодня играла при поддержке трибун, что здорово ей помогало. В целом она провела очень хороший матч», — приводит слова Стивенс «Прессбол».