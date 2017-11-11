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Текстовая онлайн-трансляция матча Чхун Хён — Рублёв в Милане

Теннис

Россиянин Андрей Рублёв (1) сыграет с южнокорейцем Чхун Хёном (6) в финале турнира «Мастерса U21» в Милане (Италия). По личным встречам Хён ведёт со счётом 2:0, причём они уже играли и на этих соревнованиях — в группе A южнокореец взял верх в трёх партиях (4:0, 4:1, 4:3).

Чхун Хён выиграл все четыре матча в Милане по пути к финалу, победив в группе, помимо Рублёва, канадца Дениса Шаповалова и итальянца Джанлуиджи Квинци, а в полуфинале — россиянина Даниила Медведева. Рублёв также обыграл Квинци и Шаповалова, после чего в полуфинальном поединке победил хорвата Борну Чорича в трёх партиях.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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