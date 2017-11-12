Возняцки была признана лучшей теннисисткой октября

Датчанка Каролина Возняцки, завершившая сезон первой в карьере победой на Итоговом чемпионате WTA и поднявшаяся благодаря этому на первую строчку рейтинг-листа, признана лучшей теннисисткой по итогам октября, сообщает официальный сайт тура. На это звание также претендовали румынка Симона Халеп и американка Винус Уильямс.



Свой голос за Каролину отдали более половины пользователей — 64%. Халеп с 23% заняла второе место, Уильямс-старшая набрала 13%.



В январе лучшей стала американка Серена Уильямс, в феврале — украинка Элина Свитолина, в марте — россиянка Елена Веснина, в апреле — немка Лаура Зигемунд, в мае — румынка Симона Халеп, в июне — испанка Гарбинье Мугуруса, в июле — американка Мэдисон Кис, в августе — американка Слоан Стивенс, в сентябре — француженка Каролин Гарсия.