Пеннетта: Фоньини зашёл слишком далеко в конфликте с судьёй на US Open

Итальянка Флавия Пеннетта, чемпионка US Open — 2015, прокомментировала конфликт своего мужа Фабио Фоньини со шведской судьей на вышке Луизой Энгзелль, произошедший на US Open — 2017 и повлекший за собой штрафы и дисквалификацию Фабио.



«У Энгзелль вообще плохо складываются отношения с итальянцами. Я ругалась с ней в матче Кубка Федерации, Скьявоне ругалась с ней в финале „Ролан Гаррос“, теперь Фабио… Но, конечно, он зашёл слишком далеко. Такого делать не следовало», — приводит слова Пеннетты La Stampa.