Федерер: обидно, что уже не могу играть по 25 турниров в год

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свои выступления в этом сезоне и поделился ожиданиями от выступления на Итоговом чемпионате ATP.



«В прошлом году я не смог выступить на Итоговом турнире. Приятно, что сейчас я вернулся сюда, особенно с учётом того, что я начинал сезон с низких позиций в рейтинге. Изначально я ставил себе цель оказаться в районе восьмого места примерно к Уимблдону. Победа на Australian Open позволила мне серьёзно улучшить свои позиции. Я очень рад, как отыграл весь этот сезон.



То, что почти все соперники здесь намного младше меня, интересно, но не могу сказать что из-за этого будет сложнее. Я уже привык к такому. Обидно только, что я уже не могу играть по 25 турниров за год — точнее, могу, но результаты вряд ли будут хорошими.



Есть ли у меня какие-то особенные планы на предсезонный сбор? Нет, ничего такого. Нужно только уладить организационные моменты — с кем тренироваться в декабре. Когда и где, мы уже определились. Игровые детали я ещё обсужу с Северином Люти и Иваном Любичием. Но пока мы все сосредоточены на том, чтобы закончить сезон на мажорной ноте», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.