Надаль: сейчас я достаточно здоров, чтобы у меня были шансы обыграть Федерера

Испанец Рафаэль Надаль оценил важность первой строчки и выразил надежду на успешное выступление на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.



«Борьба с Роджером за первое место в середине сезона совсем меня не пугала. В следующем году я не собираюсь менять свой календарь и изо всех сил биться за то, чтобы снова завершить сезон первым. Но, конечно, это очень важное достижение, особенно в моём возрасте. Я и не думал, что вернусь на эту позицию, однако оказался на ней с помощью моей команды.



Победа на Итоговом турнире — одна из моих целей. Я квалифицировался на него 13 раз. Конечно, участвовать в нём уже здорово, но я выступаю на турнирах такого высокого уровня на протяжении всего сезона.



Мне не нужно победить Роджера, чтобы получить заряд уверенности в себе. Я выиграл достаточно турниров, чтобы и так чувствовать эту уверенность. Если я вновь встречусь с ним здесь, то это будет отличное завершение сезона — я получу ещё один шанс обыграть его. Не будем забывать, что в 2017 мы играли только на покрытиях, которые больше удобны ему, чем мне. Я принимаю это и ищу пути к победе. Сейчас я достаточно здоров и, надеюсь, у меня будут шансы», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.