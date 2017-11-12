Рублёв: я играл гораздо лучше Чхун Хёна, но затем дал волю эмоциям

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал свою игру в финале турнира «Мастерс U21» в Милане, в котором он уступил корейцу Чхун Хёну со счётом 4:3 (7:5), 3:4 (2:7), 2:4, 2:4.

«Я играл гораздо лучше соперника, диктовал условия игры, но затем я дал волю эмоциям, и всё поменялось, потому что Чхун ни на миг не терял концентрацию. Он был полностью сосредоточен на игре, и даже если что-то шло нет так для него, он продолжал бороться», — приводит слова Рублёва официальный сайт АТР.

Напомним, что Чхун Хён заработал в Милане $ 390 тыс., а Рублёв получил $ 250 тыс.