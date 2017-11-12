Чхун Хён: финальный матч с Рублёвым получился очень трудным

Кореец Чхун Хён поделился эмоциями от победы над россиянином Андреем Рублёвым со счётом 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2 в финале турнира «Мастерс U21» в Милане.

«Я очень рад, потому что я действительно не знаю, как победил в Милане. Финал с Рублёвым получился очень трудным. Андрей играл лучше, чем в первую в предыдущую нашу встречу на групповом этапе. Я просто старался показать свой лучший теннис», — приводит слова Чхун Хёна официальный сайт турнира.

Напомним, что Чхун Хён заработал в Милане $ 390 тыс., а Рублёв получил $ 250 тыс.