Димитров: главное, что в этом сезоне я выступал стабильно

Болгарин Григор Димитров поделился эмоциями от первого в карьере попадания на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт в Лондоне с 12 по 19 ноября. На групповом этапе он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, австрийцем Домиником Тимом и бельгийцем Давидом Гоффеном.

«Мне трудно сдерживать улыбку, потому что сбылась моя мечта. Я уже был в шаге от попадания в Лондон, и вот теперь я здесь. Здесь потрясающая арена, а организаторы безупречно заботятся об игроках. Я очень счастлив и смущён.

В целом я хорошо выступал в этом сезоне, а главное — был стабилен и смог избежать провалов. Кроме того, победа в Цинциннати добавила мне сил и уверенности. Я сражался на каждом турнире. Я был очень дисциплинирован и, конечно, достиг поставленной цели», — приводит слова Димитрова официальный сайт АТР.