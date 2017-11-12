Гоффен: уверен, что смогу показать хороший теннис в матче с Надалем

Бельгиец Давид Гоффен признался, что не ожидал попадания на Итоговый чемпионат АТР в Лондоне, где на групповом этапе ему предстоит сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем, австрийцем Домиником Тимом и болгарином Григором Димитровым.

«Я не ожидал, что буду претендовать на участие в Итоговом турнире, но затем выиграл два турнира и просто продолжил играть. Конечно, квалификация в Лондон была моей целью. Я рад, что справился с этой задачей. Сезон ещё не закончился, впереди целая неделя, и я постараюсь сделать всё возможное, чтобы выступить здесь как можно лучше.

Надаль — самый сложный соперник для начала турнира. Мы с ним ещё никогда не играли на харде в зале. У нас были неплохие матчи на грунте, например, на турнире в Мадриде. Уверен, что смогу показать хороший теннис в игре с Рафой», — приводит слова Гоффена официальный сайт АТР.