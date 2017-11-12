Видеообзор финала «Мастерса U21» в Милане Чхун Хён — Рублёв

Кореец Чхун Хён победил россиянина Андрея Рублёва со счётом 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2 в финале турнира «Мастерс U21» в Милане. 21-летний уроженец Сувона, занимающий 54-е место в рейтинге АТР, стал первым в истории победителем Итогового чемпионата для игроков не старше 21 года. Чхун Хён выиграли все пять матчей и заработал $ 390 тыс., а призовые Рублёва составили $ 250 тыс.

Все матчи турнира проводились до победы в трёх сетах, каждый из которых игрался до победы в четырёх геймах.

Посмотреть видеообзор финального матча можно на «Чемпионате».