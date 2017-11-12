Хромачёва и Якупович проиграли в финале парного разряда в Хуахине

Россиянка Ирина Хромачёва и словенка Далила Якупович (3) в финале парного разряда турнира серии «WТА-челленджер» уступили китаянкам Инъин Дуань и Ван Яфань со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 13 минут. Ирина и Далила реализовали два брейк-пойнта из семи, проиграв пять геймов на своей подаче. Россиянка и словенка не исполнили ни эйса и допустили шесть двойных ошибок.

На данный момент 22-летняя Хромачёва занимает 84-е место в парном рейтинге WТА. 26-летняя Якупович располагается на 85-й позиции в парной табели о рангах.