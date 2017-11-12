Капитан сборной США: невероятно горда игрой Стивенс в матче с Соболенко

Капитан сборной США в Кубке Федерации Кэти Ринальди рассказала, что удовлетворена игрой Слоан Стивенс в матче с Ариной Соболенко в финале турнира, несмотря на поражение чемпионки US Open.

«Я невероятно горда тем, как Слоан провела этот матч. И это то, зачем мы сюда и приехали, это был захватывающий поединок, и она сражалась до конца, отыграв матчболы. До второй победы не хватило немного. И мы всё ещё в игре, счёт всего 1-1. Мы вынесем некоторые уроки из первого дня, выйдем и будем бороться до конца», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Филиппова.