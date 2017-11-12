Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вандевей победила Соболенко и вывела США вперёд в финале Кубка Федерации

Теннис

Американка Коко Вандевей в третьем матче противостояния сборных Беларуси и США в финале первой Мировой группы Кубка Федерации одолела Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. 25-летняя уроженка Нью-Йорка, занимающая 10-е место в рейтинге WТА, исполнила 12 эйсов, допустила две двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнтов из шести и проиграла один гейм на своей подаче.

В четвёртом поединке сыграют Александра Саснович и Слоан Стивенс.

Кубок Федерации. Мировая группа I. Финал. Минск, Беларусь
Беларусь — США — 1-2.

Кубок Федерации. Мировая группа 2017. Финал
12 ноября 2017 года, воскресенье. 14:10 МСК
Арина
Соболенко
Коко
Вандевей
6:7 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коко Вандевей Кубок Федерации
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент