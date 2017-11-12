Вандевей победила Соболенко и вывела США вперёд в финале Кубка Федерации

Американка Коко Вандевей в третьем матче противостояния сборных Беларуси и США в финале первой Мировой группы Кубка Федерации одолела Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. 25-летняя уроженка Нью-Йорка, занимающая 10-е место в рейтинге WТА, исполнила 12 эйсов, допустила две двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнтов из шести и проиграла один гейм на своей подаче.

В четвёртом поединке сыграют Александра Саснович и Слоан Стивенс.

Кубок Федерации. Мировая группа I. Финал. Минск, Беларусь

Беларусь — США — 1-2.