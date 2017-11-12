Бенчич завоевала титул на турнире в Хуахине

Швейцарка Белинда Бенчич стала победительницей турнира серии WТА-челленджер в Хуахине с призовым фондом $ 115 тыс. одолела Се Шувэй (4) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. 20-летняя уроженка Флавиля, занимающая 165-е место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 2 гейма на своей подаче.

Для Бенчич этот турнир стал четвёртым после возвращения на корт после травмы. В сентябре она выиграла соревнования ITF с призовым фондом $ 100 тыс. в Санкт-Петербурге.