Прямая видеотрансляция матча Итогового чемпионата ATP Федерер — Сок

В Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP с участием восьми лучших теннисистов сезона. В матче открытия в одиночном разряде швейцарец Роджер Федерер сыграет с американцем Джеком Соком в рамках группы Бориса Беккера.

По личным встречам Федерер ведёт со счётом 3:0. Он дважды побеждал Сока в 2015 году и один раз в нынешнем сезоне — в полуфинале «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

На этом турнире Роджер побеждал 6 раз в период с 2003 по 2011 годы. Джек в этом году впервые в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат, попав туда благодаря победе на «Мастерс 1000» в Париже.

Telesport предлагает прямую трансляцию этого поединка.