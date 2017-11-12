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Докич: отец мог побить меня ремнём, плюнуть в лицо, таскать за уши, обозвать

Теннис

34-летняя австралийка сербского происхождения Елена Докич, экс четвёртая ракетка мира, в новой автобиографии раскрыла подробности отношения к ней отца в детские годы.

«Он мог побить меня ремнём из-за того, что я недостаточно хорошо провела тренировку, проиграла матч или просто потому что он был в плохом настроении. Мог плюнуть мне в лицо, дёргать за волосы, таскать за уши, бить туфлями по голени. Мог назвать меня шлюхой, а однажды избил так, что я потеряла сознание.

Всё это началось с того момента, когда я взяла в руки ракетку. Он был неконтролируемым. Дело было не только в физической, но и в эмоциональной боли. Когда тебе 11-12 лет и ты слышишь все эти вещи, это даже хуже, чем физическая боль.

Когда я уже играла на профессиональном уровне, он вёл себя тем хуже, чем выше я поднималась в рейтинге. Это то, чего я никогда не смогу понять», — приводит цитату из книги Докич ABC.

Источник: ABC Сообщить об ошибке
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