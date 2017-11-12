Харрисон и Винус обыграли Континена и Пирса в первом матче в Лондоне

В первом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне чемпионы «Ролан Гаррос» — 2017 американец Райан Харрисон и новозеландец Майкл Винус неожиданно победили финна Хенри Континена, который по ходу этого сезона был первой ракеткой мира, и австралийца Джона Пирса — 6:4, 7:6 (10:8).



Теннисисты провели на корте полтора часа. Харрисон и Винус выполнили 6 эйсов, допустили 5 двойных ошибок и использовали 2 брейк-пойнта из 14. На счету Континена и Пирса 6 подач навылет, 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.