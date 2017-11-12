В парном матче Соболенко и Саснович сыграют против Вандевей и Роджерс

В обеих сборных, участвующих в финале Кубка Федерации, произошли замены в составе участниц решающего парного матча. За Беларусь вместо Веры Лапко и Лидии Морозовой сыграют Арина Соболенко и Александра Саснович, каждая из которых принесла команде по одному очку в одиночном разряде.

В составе сборной США напарницей Шелби Роджерс станет не Элисон Риске, а Коко Вандевей, выигравшая оба матча в одиночке.

В последний раз Беларусь играла решающий парный матч почти два года назад, во Второй Мировой группе против Канады. Тогда Ольга Говорцова и Александра Саснович уверенно победили Габриэлу Дабровски и Кароль Жао (6:2, 6:4). У США в полуфинале Бетани Маттек-Сэндс и Коко Вандевей в решающем матче победили чешекКристину Плишкову и Катержину Синякову (6:2, 6:3). Напомним, что Маттек-Сэндс получила серьёзную травму на Уимблдоне.