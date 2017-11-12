Савиных и Заневская стали чемпионками турнира в Лиможе в парном разряде

Россиянка Валерия Савиных и бельгийка Марина Заневская (4), ранее представлявшая Украину, стали чемпионками турнира серии «челленджер» в Лиможе (Франция) в парном разряде. В финальном матче они обыграли француженок Хлоэ Паке и Полин Пармантье со счётом 6:0, 6:2.



Теннисистки провели на корте 56 минут. Савиных и Заневская допустили 5 двойных ошибок и использовали 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Паке и Пармантье 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.



Отметим, что в полуфинале Паке и Пармантье победили россиянку Аллу Кудрявцеву и голландку Михаэллу Крайчек (3), а Савиных и Заневская без игры прошли румынок Монику Никулеску и Александру Каданту (2). Никулеску стала чемпионкой в одиночном разряде, обыграв немку Антонию Лоттнер (6:4, 6:2).