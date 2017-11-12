Федерер: надеюсь, в 2018 году я сыграю на грунтовых турнирах

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, о чём жалеет в этом сезоне.



«Ну, я проиграл всего несколько матчей, победил более чем на половине турниров, в которых участвовал. Выиграл ещё один турнир „Большого шлема“, потом установил рекорд на Уимблдоне. Это был фантастический сезон. Но мне жаль, что я не смог сыграть в Цинциннати и на грунтовых турнирах. Ещё мне жаль, что я подошёл к US Open не в лучшей форме. В остальном всё было просто великолепно.



Сыграю ли я на грунте в 2018-м? Я рассматриваю все варианты. Как и обычно, до начала сезона я планирую всё только до Индиан-Уэллса и Майами, а дальше всё будет зависеть от различных факторов. Мне нужно будет обсудить всё с моей командой. В этом году они сыграли большую роль в моём решении пропустить грунтовый сезон. Я был готов почти до самого конца, но они переубедили меня, напомнив, что в 2016-м на грунте у меня появились проблемы с коленом. Тем не менее это было очень тяжёлое решение. Надеюсь, что в следующем году я сыграю турниры на песчаном покрытии, но мне нужно быть очень осторожным. Пока не знаю, когда я приму окончательное решение», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Федерер: обидно, что уже не могу играть по 25 турниров в год