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Надаль получил награду от ATP как первая ракетка мира по итогам сезона

Теннис

Испанец Рафаэль Надаль накануне своего стартового матча на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне получил награду от ATP, ежегодно вручаемую теннисисту, который завершает сезон в ранге первой ракетки мира. Надаль обеспечил себе первую строчку, выиграв стартовый матч на «Мастерс 1000» в Париже у южнокорейца Чхун Хёна.

Надаль в четвёртый раз заканчивает год на первой строчке. При этом он стал первым теннисистом в истории, завершим год на вершине в возрасте более 30 лет.

Посмотреть видео с церемонии награждения испанца можно в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль
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