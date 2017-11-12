Надаль получил награду от ATP как первая ракетка мира по итогам сезона

Испанец Рафаэль Надаль накануне своего стартового матча на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне получил награду от ATP, ежегодно вручаемую теннисисту, который завершает сезон в ранге первой ракетки мира. Надаль обеспечил себе первую строчку, выиграв стартовый матч на «Мастерс 1000» в Париже у южнокорейца Чхун Хёна.



Надаль в четвёртый раз заканчивает год на первой строчке. При этом он стал первым теннисистом в истории, завершим год на вершине в возрасте более 30 лет.

Посмотреть видео с церемонии награждения испанца можно в «Твиттере».