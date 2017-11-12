Прямая видеотрансляция матча Итогового чемпионата ATP Зверев — Чилич

В Лондоне продолжается Итоговый чемпионат ATP с участием восьми лучших теннисистов сезона. Во втором матче дня в группе Бориса Беккера немец Александр Зверев сыграет с хорватом Марином Чиличем.



По личным встречам Зверев ведёт со счётом 3-1. Он проиграл Чиличу только в их первом поединке, в Вашингтоне-2015. Затем он побеждал в Монпелье и в Шанхае в 2016 году, а также в Мадриде в 2017-м.



Александр впервые сыграет на Итоговом чемпионате ATP. Чилич выступал здесь в 2014 и 2016 годах, одержав лишь одну победу в шести матчах.



Telesport предлагает прямую трансляцию этого поединка, который начнётся около 23:20 мск.