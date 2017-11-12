Эрбер и Маю одержали волевую победу над Роже и Тецэу на Итоговом чемпионате ATP

Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю начали выступление на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне с волевой победы над голландцем Жан-Жюльеном Роже и румыном Хорей Тецэу — 1:6, 7:6 (9:7), [10:8]. На тай-брейке второй партии у Роже и Тецэу был один матчбол на приёме.



Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут. Эрбер и Маю выполнили 6 подач навылет, сделали 4 двойные ошибки и упустили все 3 брейк-пойнта. На счету Роже и Тецэу 4 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



В следующем матче Эрбер и маю сыграют с лидерами группы американцем Райаном Харрисоном и новозеландцем Майклом Винусом. Роже и Тецэу встретятся с финном Хенри Континеном и австралийцем Джоном Пирсом.