Саснович: мы ещё молодые, так что решили, чтобы девушки постарше забрали титул

Белорусская теннисистка Александра Саснович прокомментировала поражение в паре с Ариной Соболенко в решающем матче финала Кубка Федерации против США.



«Это наш первый совместный матч с Ариной. Было непросто, однако спасибо большое ей, у нас сформировалась хорошая команда. Все матчи получились напряжёнными, ведь соперницы были непростыми, в том числе и на предыдущих стадиях. Тем не менее, матч за титул — это нечто особое по накалу. Почему весы качнулись в пользу американок? Мы ещё молодые. Решили, пусть девушки постарше забирают титул», — приводит слова Саснович «Прессбол».