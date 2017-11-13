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Зверев добился победы над Чиличем на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне

Теннис

Немец Александр Зверев одержал победу в напряжённом матче с хорватом Марином Чиличем в первом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне — 6:4, 3:6, 6:4. В решающем сете Зверев отыгрался с 1:3 и 0:30 на своей подаче.

Поединок продолжался 2 часа 6 минут. Зверев сделал 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Чилича 5 подач навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Таким образом, во вторник, 14 ноября, Зверев встретится со швейцарцем Роджером Федерером, а Чилич сыграет с американцем Джеком Соком.

Итоговый чемпионат ATP 2017. Группа Бориса Беккера
12 ноября 2017 года, воскресенье. 23:30 МСК
Александр
Зверев
Марин
Чилич
6:4 3:6 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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