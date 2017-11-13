Федерер: нужно было целиться в задницу Сока, а не бить по линии

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал любопытный игровой эпизод, произошедший во время его матча с американцем Джеком Соком на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Оказавшись в проигрышном положении у сетки, Сок повернулся к Федереру спиной, подставив ему под удар свою филейную часть — а Роджер пробил в сетку.



«Честно говоря, это был большой отвлекающий фактор. Она очень большая. (Смеётся.) Нужно было целиться в неё — эта цель была больше, чем линия, в которую я хотел попасть. Подобное уже случалось со мной в прошлом, но не на таком большом турнире», — сказал Федерер на пресс-конференции.



Видео с концовкой этого розыгрыша можно посмотреть в «Твиттере».