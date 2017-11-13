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Ярмила Вулф родила дочь

Теннис

30-летняя австралийка словацкого происхождения Ярмила Вулф (до замужества — Гайдошова), завершившая карьеру в начале этого года, стала мамой. Бывшая теннисистка в своём «инстаграме» сообщила о рождении дочери вечером 11 ноября.

«На свет появилась Наталья Ярмила Вульф. Стоило мне взглянуть на неё, и моё сердце полностью растаяло. Она — мой мир, моё всё, и я всегда буду безумно любить её», — написала Ярмила.

Среди поздравивших Вулф с рождением дочери — Моника Пуиг, Динара Сафина, Мария Кириленко иКейси Деллакуа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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