Чилич: Зверев боролся изо всех сил, чтобы вернуться в матч. Это похвально

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в первом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне — 4:6, 6:3, 4:6. В решающем сете Зверев отыгрался с 1:3 и 0:30 на своей подаче.

«Зверев сыграл хорошо. Он был хорош в начале, однако в середине встречи я перехватил инициативу. В решающей партии он боролся изо всех сил, чтобы вернуться в матч. Это похвально. Он заслужил победу, а это самое важное на этом турнире», — приводит слова Чилича официальный сайт ATP.