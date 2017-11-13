Зверев: у того, кто победит Федерера в группе, будут хорошие шансы на полуфинал

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над Марином Чиличем в первом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне — 6:4, 3:6, 6:4, а также поделился ожиданиями от встречи с Роджером Федерером во втором туре.

«Это была моя первая игра в Лондоне, так что я немного нервничал. Думаю, что это нормально. Я очень рад, что одержал первую победу в группе.

Думаю, у любого игрока в нашей группе, который победит Федерера, будут хорошие шансы на выход в полуфинал. Однако Роджер — фаворит во всех матчах, которые он проводит. В этом году я играл с ним трижды, если считать Кубок Хопмана. Все те матчи были великолепными. Надеюсь, предстоящий получится таким же", — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.