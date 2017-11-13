Удар Рыбариковой на турнире в Линце признан лучшим по итогам октября

Удар представительницы Словакии Магдалены Рыбариковой, выполненный в поединке с чешкой Барборой Стрыцовой на турнире в Линце, признан лучшим по итогам октября (31% голосов), сообщает официальный сайт WTA-тура.

Второе место занял удар немки Анжелики Кербер в поединке с россиянкой Анастасией Павлюченковой в Чжухае (23%), третье и четвёртое — удары датчанки Каролины Возняцки на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре с чешкой Каролиной Плишковой (19%) и украинкой Элиной Свитолиной (15%) соответственно. 12% голосов получил удар чешки Петры Квитовой в матче с Возняцки в Пекине.

Видео ударов доступно на официальном сайте тура.