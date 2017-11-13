Победы Федерера и А. Зверева — в обзоре матчей Итогового чемпионата ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне в двух партиях обыграл представителя США Джека Сока со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Во втором матче первого тура в группе Бориса Беккера немецкий теннисист Александр Зверев в трёх сетах одолел представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 6:4, 3:6, 6:4.
Видеообзор поединков стартового тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне доступен на «Чемпионате».
13 ноября пройдут матчи группы Пита Сампраса: Доминик Тим (Австрия) — Григор Димитров (Болгария) иРафаэль Надаль (Испания) — Давид Гоффен (Бельгия).