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Победы Федерера и А. Зверева — в обзоре матчей Итогового чемпионата ATP

Теннис

Швейцарский теннисист Роджер Федерер на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне в двух партиях обыграл представителя США Джека Сока со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Во втором матче первого тура в группе Бориса Беккера немецкий теннисист Александр Зверев в трёх сетах одолел представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Видеообзор поединков стартового тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне доступен на «Чемпионате».

13 ноября пройдут матчи группы Пита Сампраса: Доминик Тим (Австрия) — Григор Димитров (Болгария) иРафаэль Надаль (Испания) — Давид Гоффен (Бельгия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Зверев Джек Сок Марин Чилич Роджер Федерер
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