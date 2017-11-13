Дьяченко вышла в основную сетку турнира в Тайбэе

Российская теннисистка Виталия Дьяченко (2) вышла в основную сетку турнира в Тайбэе, в трёх партиях обыграв представительницу Сербии Нину Стоянович (7) со счётом 0:6, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут. Виталия дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов и 4 брейка.

Имя соперницы Дьяченко по матчу первого круга основной сетки турнира станет известно позже. Соревнования в Тайбэе завершатся 19 ноября.