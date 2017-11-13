Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Тайбэе. В финале квалификации она обыграла представительницу США Ингрид Нил со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Вероника 10 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 3 брейка.

Имя соперницы Кудерметовой по матчу первого круга основной сетки турнира станет известно позже. Соревнования в Тайбэе завершатся 19 ноября.