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Родина сыграет с Ходзуми, Дьяченко — с Викмайер на старте турнира в Тайбэе

Теннис

Стала известна сетка женского турнира в Тайбэе с призовым фондом $ 125 тыс. Первый номер посева получила Арина Соболенко из Беларуси. На старте соревнований она сыграет с японкой Мисаки Дои.

Российская теннисистка Евгения Родина (2) в первом круге сыграет с японкой Эри Ходзуми. Ирина Хромачёва встретится с австралийкой Присциллой Хон (Q), Вероника Кудерметова (Q) — с представительницей Китая Лу Цзинцзин, Виталия Дьяченко (Q) — с бельгийкой Яниной Викмайер (5).

Соревнования в Тайбэе завершатся 19 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вероника Кудерметова Виталия Дьяченко Евгения Родина Ирина Хромачёва Янина Викмайер
Новости. Теннис
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