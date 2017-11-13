Родина сыграет с Ходзуми, Дьяченко — с Викмайер на старте турнира в Тайбэе

Стала известна сетка женского турнира в Тайбэе с призовым фондом $ 125 тыс. Первый номер посева получила Арина Соболенко из Беларуси. На старте соревнований она сыграет с японкой Мисаки Дои.

Российская теннисистка Евгения Родина (2) в первом круге сыграет с японкой Эри Ходзуми. Ирина Хромачёва встретится с австралийкой Присциллой Хон (Q), Вероника Кудерметова (Q) — с представительницей Китая Лу Цзинцзин, Виталия Дьяченко (Q) — с бельгийкой Яниной Викмайер (5).

Соревнования в Тайбэе завершатся 19 ноября.