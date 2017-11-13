Прямая видеотрансляция матча Тим — Димитров на Итоговом чемпионате ATP

В 17:00 по московскому времени в Лондоне начнётся матч первого тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором сыграют представитель Австрии Доминик Тим и болгарин Григор Димитров. По личным встречам впереди 24-летний уроженец Винер-Нойштадта — 2-1. В рейтинге ATP Тим занимает четвёртую строчку, Димитров — шестую.

Telesport предлагает прямую видеотрансляцию этого поединка.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Димитров в Лондоне.



В группе Пита Сампраса также сыграют первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и представитель Бельгии Давид Гоффен. Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 19 ноября.